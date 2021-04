Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Schmorbrand eines Holzkunstwerks

Am Dienstag, 27. April 2021, um 17.00 Uhr, kam es aus bislang unbekannter Ursache in einer Kirche in der Pastor-Schlichting-Straße zu einem Schmorbrand eines Wandkunstwerkes. Der Brand konnte durch den Entdecker eigenständig gelöscht werden. Die Höhe des Schadens ist unbekannt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 28. April 2021, wurde um 08.20 Uhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage auf der Vechtaer Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

