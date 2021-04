Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Karlsruhe (ots)

Eine Vorfahrtsverletzung war nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ursächlich für einen Verkehrsunfall auf der Stabelstraße am Dienstagabend. Gegen 19.45 Uhr befuhr ein 21-jähriger PKW-Fahrer die Stabelstraße in südliche Richtung, als es an der Kreuzung mit der Nördlichen Hildapromenade/Hofstraße zur Kollision mit dem von rechts kommenden Fahrzeug einer 37-Jährigen kam. Infolge des Zusammenpralls wurde das Fahrzeug das 21-Jährigen abgewiesen und gegen einen Laternenmast geschleudert. Der Sachschaden bemisst sich auf ca. 10.000 EUR, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

