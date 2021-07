Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Motorrad prallte mit PKW zusammen

Zarrentin (ots)

Bei einer Kollision mit einem PKW auf einem Feldweg bei Zarrentin ist am Sonntagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 38-jährige deutsche Unfallfahrer wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 38-jährige Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, allerdings dauern die Ermittlungen zur genauen Unfallursache noch an. Zudem stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und sein Krad nicht zugelassen und nicht versichert war.

