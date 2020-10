Polizei Bonn

POL-BN: Fahrzeugkontrolle in Wachtberg - 23-jähriger Autofahrer stand unter dem Einfluss von Drogen

Bonn (ots)

In der Nacht zu Samstag (10.10.2020) kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Bonner Polizei gegen 02:00 Uhr einen 23-jährigen Autofahrer auf der Vulkanstraße in Niederbachem im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bei seiner Überprüfung ergaben sich Anhaltspunkte auf eine mögliche Drogeneinwirkung. Nachdem ein Drogenvortest positiv verlaufen war, wurde die Entnahme einer Blutprobe zur Beweissicherung angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Neben einer Meldung an das Straßenverkehrsamt zur Überprüfung der Eignung bzw. Befähigung zum Führen von Kraftfahrzeugen erwartet den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

