Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Firmeneinbrüche auf der Rheydter Straße

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Wochenende in der Nacht von Freitag auf Samstag, 12. September, in die Räumlichkeiten von zwei Firmen auf der Rheydter Straße im Ortsteil Gladbach eingebrochen. In beiden Fällen wurden Fensterscheiben eingeschlagen und durch die so entstandenen Öffnungen in die Gebäude eingestiegen. Betroffen sind eine Werkstatt und ein Fabrik- bzw. Lagerraum. Die beiden Taten könnten in Zusammenhang miteinander stehen, denn die Tatorte befinden sich unweit voneinander entfernt auf der Rheydter Straße zwischen Fliethstraße und Hofstraße. Die Polizei bittet darum, etwaige Hinweise über verdächtige Feststellungen mitzuteilen unter der Rufnummer 02161-290. (jn)

