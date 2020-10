Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall zwischen blauem Suzuki und Fahrradfahrer: Zeugen gesucht

KasselKassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Zeugen eines Unfalls, der sich am Montagmorgen in der Tischbeinstraße ereignet hat, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein blauer Suzuki einen Fahrradfahrer überholt und beim Vorbeifahren touchiert, woraufhin der 46-jährige Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Suzukifahrer hatte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt fortgesetzt, konnte aber im Anschluss ermittelt werden. Da die Beteiligten zum Unfallhergang unterschiedliche Angaben machen, suchen die Ermittler nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Wie der 46-jährige Mann aus Kassel den zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichtete, war er gegen 11:40 Uhr mit seinem Rad auf der Tischbeinstraße in Richtung Kohlenstraße unterwegs. In Höhe der Haltestelle "Philosophenweg" soll ihn dann der blaue Suzuki überholt und wegen zu wenig Seitenabstands mit der rechten Fahrzeugseite touchiert haben, wodurch er zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Auch sein Schuh und sein Rucksack wurden hierbei beschädigt. Da sich der 46-Jährige das Kennzeichen des flüchtenden Pkw gemerkt hatte, konnte der mutmaßliche Fahrer, ein 84-jähriger Mann aus dem Landkreis Kassel, nachträglich ermittelt werden. Er bestreitet jedoch eine Beteiligung an dem Unfall.

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

