Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Lebensmittelgeschäft - Versuchter Wohnungseinbruch - Diebstahl aus Firmenfahrzeug - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Rotenburg - Unbekannte brachen in der Nacht zu Samstag (17.04.) in einen Lebensmittelmarkt in der Mündershauser Straße ein. Durch Einschlagen einer Glasscheibe im Bereich des Haupteingangs verschafften die Täter sich Zutritt zu dem Markt und entwendeten mehrere Stangen Zigaretten der Marke "Marlboro" im Wert von mehreren hundert Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Wohnungseinbruch

Bad Hersfeld - Von Freitagmittag (16.04.) bis Samstagmittag (17.04.) versuchten Unbekannte in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Gotzbergstraße einzubrechen. Hierzu hebelten die Täter an einem Fenster sowie einer Terrassentür im rückwärtigen Bereich des Hauses, wobei ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand. Es gelang den Tätern glücklicherweise nicht die Wohnung zu betreten. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Bad Hersfeld - Am Samstagvormittag (17.04.) entwendeten Unbekannte in der Zeit von 10 Uhr bis 10:30 Uhr aus einem Firmenfahrzeug ein Apple I-Pad 2. Das Auto war zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz eines Zulieferers für Fahrzeugteile in der Konrad-Zuse-Straße geparkt. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Heenes - Unbekannte versuchten in der Zeit von Freitagmittag (16.04.) bis Sonntagnachmittag (18.04.) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Tanneneck" einzubrechen. Hierbei beschädigten die Täter das Türschloss des Hauses mit einem unbekannten Gegenstand. Glücklicherweise gelang es den Unbekannten nicht die Tür zu öffnen und das Haus zu betreten. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell