POL-RTK: Frontalzusammenstoß zweier entgegenkommender Fahrzeuge +++ Unfall beim Abbiegen - Motorradfahrer und Fahrradfahrerin verletzt

1. Frontalzusammenstoß zweier entgegenkommender Fahrzeuge, Waldems, Riedelbach, Bundesstraße 275, 30.03.2021, 13.50 Uhr,

(pl)Beim Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der B 275 bei Waldems-Riedelbach wurden am Dienstagnachmittag eine 40-jährige Autofahrerin und deren 9-jähriger Sohn schwer verletzt. Die 40-Jährige war gegen 13.50 Uhr von Reichenbach kommend auf der Bundesstraße in Richtung Riedelbach unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie in einer Kurve mit ihrem VW Golf auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug der Straßenmeisterei zusammen. Die beiden Verletzten wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die erheblich beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und die Fahrbahn musste aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf rund 28.000 Euro geschätzt.

2. Unfall beim Abbiegen - Motorradfahrer und Fahrradfahrerin verletzt, Geisenheim, Johannisberg, Landesstraße 3272, Schloßheide 30.03.2021, 18.30 Uhr,

(pl)Bei einem Verkehrsunfall in Johannisberg wurden am Dienstagabend ein 62-jähriger Motorradfahrer und eine 54-jährige Fahrradfahrerin verletzt. Ein 85-jähriger Autofahrer war gegen 18.30 Uhr mit seinem Opel auf der L 3272 unterwegs und wollte dann in die Straße "Schloßheide" einbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich den entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 62-Jährige kam daraufhin zu Fall und kollidierte noch mit der Fahrradfahrerin, welche gerade auf die Landesstraße einfahren wollte. Die 54-jährige Frau wurde aufgrund ihrer Verletzungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht und der leichtverletzte Motorradfahrer noch am Unfallort entlassen.

