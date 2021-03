PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Randalierer pöbeln am Bahnhof+++Betrug über soziales Netzwerk+++Geparkter PKW beschädigt+++Jugendliche beschädigen Auto+++Fahrzeug angefahren und geflüchtet

Randalierer landet nach Pöbelei im Gewahrsam, Geisenheim, Berliner Straße, Bahnhof, 26.03.2021, gegen 22:15 Uhr

(cav)Am Freitagabend randalierten einige Jugendliche in der Nähe des Kioskes am Bahnhof in Geisenheim. Einer aus der Gruppe verbrachte letztlich die Nacht im Polizeigewahrsam. Gegen 22:15 Uhr wurden mehrere pöbelnde und randalierende Jugendliche am Bahnhof in Geisenheim gemeldet, die gegen Mülltonnen traten und lautstark pöbelten. Nachdem Zeugen kurz darauf eine Schlägerei meldeten, traf eine Streife der Rüdesheimer Polizei vor Ort ein. Hier konnte ein Gruppe von Jugendlichen kontrolliert werden. Von der gemeldeten Schlägerei wusste man jedoch nichts. Einer aus der Gruppe konnte als Tatverdächtiger einer Sachbeschädigung identifiziert werden. Derselbe Tatverdächtige soll sich sehr aggressiv verhalten haben. Darüber hinaus war er alkoholisiert, weshalb er für die Nacht in das Polizeigewahrsam verbracht wurde. Weiter fertigten die eingesetzten Beamten eine Anzeige gegen einen anderen Jugendlichen, da er wohl eine Beamtin der Streife vor Ort beleidigt haben soll. Außerdem verstießen die Jugendlichen gegen die geltenden Coronabestimmungen, weshalb sie hier ebenfalls eine Anzeige zu erwarten haben.

2. Betrug über soziales Netzwerk,

Heidenrod, Tatzeitraum seit Beginn 2021

(cav)Betrüger nahmen über ein soziales Netzwerk Kontakt zu einer Dame aus Heidenrod auf und veranlassten diese im Verlauf einiger Wochen, mehrere Hundert Euro zu überweisen um ein vermeintliches Erbe zu erhalten. Über einen längeren Zeitraum erschlichen sich die Täter das Vertrauen der Angeschriebenen und überzeugten sie im Chat über ein soziales Netzwerk zur Zahlung einer "Spende" von mehreren Hundert Euro. Im Gegenzug würde diese eine großzügige Erbsumme erhalten. Die Überweisung erfolgte, doch das in Aussicht gestellte Erbe blieb aus. Danach brach der Kontakt ab. Ähnlich wie die Betrüger in dem vorliegenden Fall werden viele Taten über das Internet angebahnt, wobei die Kontaktaufnahmen oft ähnlich ablaufen. Meistens wird mit der Angst oder dem Vertrauen der Angeschriebenen gearbeitet um die Aufmerksamkeit der Personen zu erlangen. Dann erfolgt die Manipulation der Geschädigten, die meistens zu einer Geld- oder Wertsachenübergabe führt. Nachdem dies erfolgt, bricht der Kontakt in der Regel ab. Falls Sie Weitere Informationen oder Beratung benötigen, wenden Sie sich an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle unter www.polizei-beratung.de

3. Geparkter PKW beschädigt,

Taunusstein-Wehen, Platter Straße, Karlsbader Straße, Samstag, 27.03.2021, 18:00 Uhr - Sonntag, 28.03.2021, 10:00 Uhr

(He)Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen beschädigten unbekannte Täter einen in der Platter Straße in Wehen abgestellten BMW der 2er-Reihe und verursachten dabei einen Schaden von circa 2.000 Euro. An dem weißen PKW, welcher an der Einmündung Karlsbader Straße stand, wurde das Stoffverdeck eingeschnitten und eine Seitenscheibe eingeschlagen. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Die Polizei in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

4. PKW durch Gruppe von Heranwachsenden beschädigt, Waldems-Niederems, Emsbachstraße, Verlängerung Waldweg, Sonntag, 28.03.2021, 18:18 Uhr

(He)Gestern Abend beschädigten fünf unbekannte Täter in Niederems einen in der Verlängerung zur Emsbachstraße auf einem Waldweg abgestellten 3er BMW. Zeugen meldeten gegen 18:20 Uhr "fünf Heranwachsende", welche über das Fahrzeug laufen und auf diesem herumspringen würden. Die Täter hatten sich vor Eintreffen der Polizei vom Tatort entfernt, erste Ermittlungsansätze liegen vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht abschließend fest. Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

5. PKW beschädigt und geflüchtet,

Taunusstein-Bleidenstadt, Schwalbenweg, Donnerstag, 25.03.2021, 23:00 Uhr - Freitag, 26.03.2021, 08:00 Uhr

(He)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche kam es in Taunusstein-Bleidenstadt zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der an einem geparkten Mitsubishi "Space Star" ein Sachschaden von circa 10.000 Euro entstand. Der schwarze PKW stand am rechten Fahrbahnrand geparkt im Schwalbenweg. Ein unbekannter Fahrzeugführer, bzw. eine Fahrzeugführerin beschädigte den PKW an dessen linker Fahrzeugseite, fuhr dann jedoch weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 zu melden.

