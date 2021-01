Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Ohne Einreisepapiere, aber mit 21.000 Euro unterwegs

Rosenheimer Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Schleuser auf A93 fest

Bild-Infos

Download

A93 / Rosenheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Montag (11. Januar) bei Grenzkontrollen auf der Inntalautobahn nahe Kiefersfelden drei Männer vorläufig festgenommen. Sie waren mit einem in Italien zugelassenen Pkw unterwegs. Dem italienischen Fahrzeugführer wird vorgeworfen, dass er seine beiden Mitfahrer einschleusen wollte. Im Gepäck fanden die Beamten nicht weniger als 21.000 Euro.

Bei der Personenkontrolle konnte der 20-Jährige am Steuer einen italienischen Ausweis vorzeigen. Seine zwei Begleiter hatten hingegen keine Papiere für die beabsichtigte Einreise nach Deutschland. Sie gaben an, 25 beziehungsweise 48 Jahre alt zu sein und schon seit Jahren in Italien zu leben, allerdings keine bestimmte Staatsangehörigkeit zu haben. Ihr Fahrer sei ein entfernter Verwandter. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Bundespolizisten im mitgeführten Reisegepäck des Italieners einen Umschlag mit 21.000 Euro. Angeblich gehören jedem der Pkw-Insassen 7.000 Euro. Sie wollten das Geld einer Tante als finanzielle Unterstützung zukommen lassen. Wo genau die Tante lebt, wusste allerdings keiner der drei.

Der Fahrer wurde der Schleuserei, seine Begleiter der versuchten unerlaubten Einreise beschuldigt. Die festgenommenen Männer wurden zur Bundespolizeiinspektion nach Rosenheim gebracht und dort eingehend zu ihren Reiseabsichten befragt. Dabei verstrickten sie sich immer mehr in Widersprüche. Die verständigte Staatsanwaltschaft ordnete an, dass der mutmaßliche Schleuser 2.250 Euro als Sicherheit für das anstehende Strafverfahren zu hinterlegen hat. Um den Betrag "erleichtert" konnte der Arbeitslose, der in Norditalien einen festen Wohnsitz hat, die Dienststelle wieder verlassen. Er wird sich voraussichtlich schon bald wegen Einschleusens von Ausländern zu verantworten haben. Seine Mitfahrer mussten, nachdem sie jeweils wegen des illegalen Einreiseversuchs angezeigt worden waren, das Land wieder verlassen. Sie wurden zurückgewiesen und der österreichischen Polizei überstellt.

Rückfragen bitte an:

Dr. Rainer Scharf

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 - 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2200

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim liegt an der Schnittstelle

zweier Hauptschleuserrouten, der Balkan- und der Brennerroute. Sie

geht zwischen Chiemsee und Zugspitze besonders gegen die

Schleusungskriminalität vor. Im etwa 200 Kilometer langen Abschnitt

des deutsch-österreichischen Grenzgebiets wirkt sie zudem der

ungeregelten, illegalen Migration entgegen. Ferner sorgt die

Rosenheimer Bundespolizeiinspektion auf rund 370 Bahnkilometern und

in etwa 70 Bahnhöfen und Haltepunkten für die Sicherheit von

Bahnreisenden oder Bahnanlagen. Der bahn- und grenzpolizeiliche

Verantwortungsbereich der rund 450 Inspektionsangehörigen erstreckt

sich auf die Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen,

Garmisch-Partenkirchen sowie auf die Stadt und den Landkreis

Rosenheim. Weitere Informationen erhalten Sie über oben genannte

Kontaktadresse, unter www.twitter.com/bpol_by oder

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell