Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Update: Staatsanwaltschaften Dresden, Traunstein und Landshut gehen gemeinsam gegen Schleuserorganisation in vier Bundesländern vor

München (ots)

Ergänzung zu vorheriger Meldung: Seit den heutigen frühen Morgenstunden (12. Januar 2021) setzt die Bundespolizei die Durchsuchungsbeschlüsse im Auftrag der Staatsanwaltschaft Dresden in Eisleben und Mönchengladbach, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Traunstein in Spiesen-Elversberg und Rendsburg sowie im Auftrag der Staatsanwaltschaft Landshut in Wuppertal und Ostbevern um. Gegen den Kopf der Schleuserbande wurde der Haftbefehl des Amtsgerichts Landshut vollstreckt. Die Ermittlungen dauern an, aufgrund der noch laufenden polizeilichen Maßnahmen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Alexander Klunker

Telefon: 089 35474-4408

E-Mail: bpolikb.muenchen.oea.@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de



Die Bundespolizei untersteht mit ihren rund 40.000 Mitarbeiterinnen

und

Mitarbeitern dem Bundesministerium des Innern. Ihre polizeilichen

Aufgaben

umfassen insbesondere den grenzpolizeilichen Schutz des

Bundesgebietes und

die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, die

Gefahrenabwehr

im Bereich der Bahnanlagen des Bundes und die Sicherheit der

Bahnreisenden,

Luftsicherheitsaufgaben zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit

des

zivilen Luftverkehrs sowie den Schutz von Bundesorganen. Weitere

Informationen

erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder unter oben genannter

Kontaktadresse.



Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell