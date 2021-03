PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Von Personengruppe angegriffen +++ Einbrecher erfolglos +++ Geparkte Autos zerkratzt +++ Pedelec vom Reiterhof gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Von Personengruppe angegriffen,

Geisenheim, Lindenplatz, 30.03.2021, 02.05 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag kam es auf dem Lindenplatz in Geisenheim zu einer Auseinandersetzung. Hierbei soll ein 29-jähriger Mann gegen 02.05 Uhr von vier Personen mit Schlägen und Tritten attackiert und leicht verletzt worden sein. Bezüglich der Angreifer konnte der 29-Jährige lediglich angeben, dass diese dunkel gekleidet waren. Mögliche Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher gescheitert,

Taunusstein, Hahn, Scheidertalstraße, 29.03.2021, 17.40 Uhr bis 30.03.2021, 07.00 Uhr,

(pl)Die Eingangstür eines Bürogebäudes in der Scheidertalsraße in Taunusstein-Hahn hat in der Nacht zum Dienstag Einbrechern standgehalten. Die Unbekannten versuchten, die Tür aufzuhebeln. Als dies jedoch nicht klappte, brachen sie ihr Vorhaben ab und flüchteten. Der bei dem gescheiterten Einbruch entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einfamilienhaus von Einbrechern angegangen, Hünstetten, Bechtheim, Alte Ortsstraße, 26.03.2021, 19.00 Uhr bis 29.03.2021, 07.00 Uhr,

(pl)In der "Alte Ortsstraße" in Bechtheim wurde im Verlauf des Wochenendes ein Einfamilienhaus von Einbrechern angegangen. Die Täter hatten sich an einem Fenster des Wintergartens zu schaffen gemacht, als sie aus bislang unbekannten Gründen abbrachen und unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Der von den Einbrechern verursachte Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den zuständigen Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

4. Drei geparkte Autos zerkratzt - Erheblicher Schaden, Idstein, Wörsdorf, Scheidgraben, 27.03.2021, 22.30 Uhr bis 29.03.2021, 11.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend und Montagvormittag in Wörsdorf die Beifahrerseite von drei geparkten Fahrzeugen zerkratzt und hierdurch einen Sachschaden von rund 6.000 Euro verursacht. Die drei betroffenen Fahrzeuge waren alle in der Straße "Scheidgraben" abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

5. Pedelec vom Reiterhof gestohlen,

Geisenheim, 28.03.2021, 19.00 Uhr bis 29.03.2021, 07.00 Uhr,

(pl)Diebe haben in der Nacht zum Montag von einem Reiterhof im Bereich von Geisenheim ein blauschwarzes Pedelec gestohlen. Das Fahrrad von Conway, Modell Xyron S1, im Wert von über 4.000 Euro war mit einem Schloss gesichert an einem Balken befestigt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

