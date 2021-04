Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl-Einbruch in Lagerhalle-Einbruch in Fastfood-Restaurant-Einbruch in leerstehendes Wohnhaus-Einbruch in Einfamilienhaus-Beim Bezahlen in Kasse gegriffen-Geldbörse aus Auto gestohlen

Fulda (ots)

Kennzeichendiebstahl

Hünfeld - Von Donnerstagnachmittag (15.04.) bis Freitagmorgen (16.04.) entwendeten Unbekannte in der Löwenstraße die beiden Kennzeichen FD-YN 108 eines blau-schwarzen MG Rovers. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt auf einem beleuchteten Straßenparkplatz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Großenlüder - Unbekannte brachen von Freitagnachmittag (16.04.) bis Samstagmorgen (17.04.) in die Lagerhalle einer Firma in der Industriestraße ein. Die Täter gelangten vermutlich über angrenzende Bahnschienen zum Objekt, öffneten dort einen Maschendrahtzaun und brachen im Anschluss eine Mehrzwecktür im rückwärtigen Lagerhallenbereich auf. Das genaue Diebesgut ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Fastfood-Restaurant

Fulda - Unbekannte zerstörten in der Zeit von Freitagabend (16.04.) bis Samstagvormittag (17.04.) eine Glasscheibe eines Fastfood-Restaurants in der Frankfurter Straße. Ob etwas entwendet wurde ist aktuell noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Wüstensachsen - Von Freitagnachmittag (16.04.) bis Samstagmittag (17.04.) stiegen unbekannte Täter durch einen Kellerschacht in ein leerstehendes Wohnhaus in der Tanner Straße ein. Im Haus entwendeten die Unbekannten drei Dosen Katzenfutter. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Horas - Ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Bamberger Straße wurde in der Zeit von Dienstag (29.12.2020) bis Samstag (17.04.) Ziel unbekannter Täter. Durch das Herausbrechen des Schließzylinders einer Tür verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Das genaue Diebesgut ist aktuell noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Beim Bezahlen in Kasse gegriffen

Fulda - Beim Zahlvorgang in einem Lebensmittelmarkt in der Straße "Gartau" griff ein Unbekannter am Samstagabend (17.04.), gegen 20 Uhr, in die Kasse und entwendete rund 1.000 Euro. Zuvor hatte der Unbekannte Lebensmittel auf das Kassenband gelegt und vorgegeben diese zahlen zu wollen. Als die Kassiererin die Kassenlade öffnete, griff der Mann zu. Er flüchtete im Anschluss zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter kann als männlich, circa 30 Jahre alt und rund 1,90 Meter groß beschrieben werden. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann grüne Bekleidung mit Kapuze.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse aus Auto gestohlen

Flieden - Aus einem unverschlossenen Opel Combo in der Straße "Wallweg" entwendeten Unbekannte von Freitagabend (16.04.) bis Sonntagnachmittag (18.04.) eine Geldbörse samt Inhalt. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem öffentlichen Parkplatz auf der Straße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell