Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Straftäter- Mann muss für 8 Monate ins Gefängnis

BielefeldBielefeld (ots)

Da er auf die Einsatzkräfte einen verwirrten Eindruck machte, kontrollierten Beamte des Bundespolizeireviers Bielefeld gestern in den frühen Morgenstunden (05.11.20) am Hauptbahnhof einen 34-jährigen Mann aus Rheda-Wiedenbrück. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Syrer ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld bestand. Durch ein Urteil des Amtsgerichtes Bielefeld wurde der Mann im August 2020 wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmittel in 10 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten verurteilt. Der Mann wurde im Laufe des Vormittags in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Münster

Pressestelle

Roger Schlächter

Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)

E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Internet: www.bundespolizei.de



Bahnhofstr. 1

48143 Münster



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell