Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zigarettenautomaten von Wand gerissen

Treis-Karden (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Treis-Karden ein Zigarettenautomat komplett von der Wand gerissen und gestohlen. Er war zur Bruttiger Straße hin am Gebäude der Pizzeria beim Freibad in Treis angeschraubt. Bereits in der Nacht auf Mittwoch war ein Automat am Kiosk in der Moselallee im selben Ort auf diese Weise verschwunden. Für den Abtransport dürften die Täter mindestens einen PKW oder einen Transporter benutzt haben. Hinweise bitte an die Polizei Cochem unter 02671-9840 oder auch per Mail an picochem@polizei.rlp.de

