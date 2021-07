Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Supermarktmitarbeiterin in Regal gestoßen

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund seines Verhaltens landete ein 62-Jähriger am Samstagmorgen in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Böblingen. Ein Zeuge meldete zuvor über Notruf, dass der Mann gerade eine Mitarbeiterin in einem Supermarkt in ein Regal gestoßen habe und darüber hinaus weitere Mitarbeiter beleidigte. Der 62-Jährige verließ vom Zeugen verfolgt den Supermarkt und begab sich zum Bahnhof "Untere Halde". Dort beleidigte er den Zeugen ebenfalls und auch die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizisten. Die Beamten nahmen den Mann auf richterliche Anweisung in Gewahrsam. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich noch heraus, dass er auch zwei Mitarbeiter angespuckt und einen Diebstahl begangen hatte. Noch in der Gewahrsamseinrichtung legte er sich mit den Polizisten an und leistete dort Widerstand. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

