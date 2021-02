Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Illegales Straßenrennen - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

A48, Vulkaneifel (ots)

Am Samstag, 27.02.2021 wurde der Polizeiautobahnstation Schweich gegen 17:30 gemeldet, dass sich auf der A48 in Fahrtrichtung Trier mehrere hochmotorisierte, amerikanische Sportwagen ein Straßenrennen lieferten. Bei den PS-starken Boliden handelte sich unter anderem um einen weiß-silbernen Ford Mustang und einen roten Chevrolet Camaro sowie weitere ähnliche Fahrzeuge. Nach bisherigem Kenntnisstand, starteten die Fahrzeuge das Rennen im Bereich der Ausfahrt Kaisersesch in Richtung Vulkaneifeldreieck mit einem waghalsigen Beschleunigungsrennen und mehreren teils riskanten Überholmanövern. Die am Rennen beteiligten Fahrzeuge schalteten den Warnblinker ein und bremsten zunächst den Verkehr bis fast zum Stillstand aus um dann stark zu beschleunigen. Bei dem Rennen hatten sich die Fahrzeuge auch gegenseitig überholt und immer wieder den nachfolgenden Verkehr ausgebremst. Der Mitteiler verlor die Fahrzeuge im Bereich des Dreiecks Vulkaneifel aus den Augen. Aufgrund der auffallenden Fahrweise wird davon ausgegangen, dass durch das Verhalten der Fahrer weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet oder zumindest genötigt wurden. Daher bittet die Polizeiautobahnstation Schweich Zeugen und Geschädigte des Rennens sich bei hiesiger Autobahnpolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

