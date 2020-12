Polizei Braunschweig

POL-BS: Ein Mann leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen - Ein Polizeibeamter wurde hierbei verletzt

BraunschweigBraunschweig (ots)

Braunschweig, Weststadt 29.10.2020, 20.35 Uhr

Einsatzanlass waren Streitigkeiten, als zwei Unbeteiligte auftauchten und die Polizei während der Sachverhaltsklärung störten. Gegen einen von ihnen wurden Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand eingeleitet.

Am Dienstagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus zu lautstarken Streitigkeiten, so dass die Polizei gerufen wurde. Als die Beamten den Streit vor Ort schlichten wollten, kamen zwei unbeteiligte Personen hinzu und störten die Sachverhaltsaufnahme in der Wohnung. Weitere polizeiliche Unterstützung wurde angefordert.

Ein 25-Jähriger verhielt sich gegenüber der Polizei renitent und beleidigte die Beamten mehrfach. Als dem Mann mitgeteilt wurde, dass er die Polizeibeamten zur Dienststelle begleiten müsse, leistete er Widerstand. Hierbei wurde ein Polizeibeamter verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Der 25-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Widerstand und Beleidigung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell