POL-SI: Falsche Polizeibeamte erfolgreich - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Freudenberg

Am 13. September 2020 ist ein 63-Jähriger aus Rheinland-Pfalz in Freudenberg von falschen Polizeibeamten um Geld betrogen worden. Die Ermittlungen des Polizeipräsidiums Koblenz haben ergeben, dass der Mann gegen 23 Uhr eine Frau mit Hund angesprochen und nach dem Weg zur Bahnhofstraße gefragt hat. Die Polizei sucht nun die Spaziergängerin, die am Tatabend mit ihrem Hund unterwegs war.

Außerdem werden Zeugen gesucht, die möglicherweise die Geldübergabe beobachtet haben könnten. Nach derzeitigem Stand hat der 63-Jährige das Geld kurz nach dem Kontakt zur Spaziergängerin in Höhe einer Tankstelle/eines Lebensmittelmarktes an eine blonde Frau übergeben.

Hinweise bitte direkt an die Zentrale Kriminalinspektion in Koblenz unter der 0261 / 103-1 oder per E-Mail an KDKoblenz.k15@polizei.rlp.de.

