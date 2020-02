Polizei Bielefeld

POL-BI: Vier Pkw-Lenkräder gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Stieghorst - Hillegossen - Ubbedissen - In der Nacht zu Donnerstag, 06.02.2020, haben Diebe in Stieghorst, Hillegossen und Ubbedissen vier BMW aufgebrochen und die Lenkräder ausgebaut.

Für die Ermittler der Kriminalpolizei scheinen die vier Fälle der Kfz-Teile-Diebstähle sehr ähnlich gelagert zu sein - der oder die Täter schlugen jeweils eine Seitenscheibe an den Autos ein und gelangten in die Fahrzeuginnenräume. Möglicherweise haben die Diebe zuvor in den Stadtteilen Ausschau nach lohnender Beute gehalten. Die Kriminalbeamten fragen, wer hat in den vergangenen Tagen etwas Auffälliges im Bereich der Tatorte beobachtet? Sollten Sie als Nachbarn fremde Personen oder Fahrzeuge bemerken, deren Anwesenheit sich nicht erklären lässt, dann wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Eine Autofahrerin hatte ihren BMW am Lipper Hellweg - in Nähe der Einmündung der Straße Am Niederfeld - geparkt. Der Pkw stand zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr, und Donnerstag, 07:00 Uhr, auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Die Diebe verschwanden mit dem Lenkrad eines 1er BMW.

An der Stargarder Straße schlugen die Täter zweimal zu.

Zwischen Mittwoch, 20:15 Uhr, und Donnerstag, 07:45 Uhr, bauten Unbekannte das Lenkrad eines 4er BMW aus. Der Pkw stand in der Stargarder Straße in Nähe der Einmündung der Kolmarer Straße.

Am Donnerstagmorgen, 07:15 Uhr, bemerkte der Besitzer eines 1er BMW, dass sein Auto aufgebrochen wurde und das Lenkrad fehlte. Er hatte seinen Pkw am Mittwoch, 18:30 Uhr, an der Stargarder Straße in Nähe der Obere Hillegosser Straße abgestellt.

In der Rintelner Straße hatten es Diebe auf einen 5er BMW abgesehen. Zwischen Mittwoch, 18:30 Uhr, und Donnerstag, 05:45 Uhr, bauten sie zwischen der Vlothoer Straße und der Straße Feldkamp das BMW-Lenkrad aus.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell