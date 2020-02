Polizei Bielefeld

POL-BI: Überfall mit Affenmaske

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, den 05.02.2020, überfiel ein 22-järiger Bielefelder eine Spielhalle an der Straße Oberntorwall und wurde kurze Zeit später von Polizisten an der Mauerstraße gestellt.

Gegen 00:50 Uhr betrat ein Mann die Spielothek und ging unvermittelt auf eine 22-jährige Mitarbeiterin zu. Dabei trug er eine Affenmaske. Mit vorgehaltener Waffe forderte er die Frau auf, den Tresor zu öffnen. Sie kam der Aufforderung nach und übergab ihm das darin befindliche Bargeld. Der Räuber steckte das Geld und eine Geldkassette in seinen mitgeführten Rucksack. Danach forderte er die Frau auf, auch ihr Mobiltelefon herauszugeben. Doch die 22-Jährige weigerte sich und schubste den Mann weg. Dieser flüchtet daraufhin aus der Spielhalle.

Im Anschluss verständigte die Mitarbeiterin die Polizei. Sie konnte den Beamten sehr genau beschreiben, wie der Mann gekleidet war. Außerdem hatte sie sich die Farbe des Rucksacks gemerkt.

Sofort begaben sich mehrere Streifenwagenbesatzungen auf die Suche nach dem entflohenen Räuber. Zwei Beamte wurden misstrauisch, als sie die Mauerstraße befuhren und beobachteten, wie sich ein junger Mann mitten in der Nacht an einem Fahrzeug umzog.

Sie gingen auf den Mann zu und fragten ihn, was er dort mache. Dieser antwortete, dass er gerade vom Sport käme und sich nun umziehen müsse. Diese Antwort überzeugte die Beamten nicht und sie sahen in das Innere des Fahrzeugs. Dort entdeckten sie die Affenmaske und eine Spielzeugpistole, die einer echten zum Verwechseln ähnlich sah. Außerdem befanden sich auf der Rückbank die Beute aus der Spielothek sowie die Kleidung, die der Beschreibung der Mitarbeiterin entsprachen.

Folglich brachten sie den 22-jährigen Bielefelder in das Polizeigewahrsam. Am Folgetag ordnete ein Haftrichter die Untersuchungshaft an.

