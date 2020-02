Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht: Lkw setzt zurück und beschädigt dabei einen Pkw

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Beamte des Verkehrskommissariat 1 suchen einen Lkw-Fahrer, der bereits am Mittwoch, den 29.01.2020, einen Unfall an einer Ampelkreuzung auf der Vilsendorfer verursachte und davon fuhr.

Gegen 15:25 Uhr wartete ein 38-jähriger Bielefelder an einer roten Ampel an der Kreuzung zur Straße Limbrede. Er stand mit seinem schwarzem Mercedes Benz in Richtung Engersche Straße als zweiter in der Reihe. Vor ihm wartete ein Fahrer eines braunen Lkw-Gespanns.

Nach Angaben des Mercedesfahrers habe der Lkw-Fahrer plötzlich zurückgesetzt und habe seinen Pkw etwa einen Meter nach hinten geschoben. Der Pkw blieb fahrbereit, war jedoch im Frontbereich stark beschädigt. Die Beleuchtung, Motorhaube, Stoßstange, Kühlergrill und Kotflügel waren stark eingedrückt.

Unterdessen stand ein 49-jähriger Fußgänger an der Ampel und beobachtete das Geschehen. Der Bielefelder fügte den Beamten gegenüber hinzu, dass der Lkw-Fahrer an der Ampel anhielt, zunächst jedoch über die Haltelinie gefahren sei. Die Zugmaschine stand somit bereits im Kreuzungsbereich hinter der Fußgängerfurt. Dann setzte er das Gespann nach hinten und touchierte dabei den Mercedes. Als die Ampel Grün zeigte, fuhr der Lkw-Fahrer geradeaus in Richtung Engersche Straße weiter.

Der Mercedes-Fahrer kann sich an ein Gütersloher Kennzeichen des Lkw erinnern. Der Fußgänger geht davon aus, dass es sich bei dem Gespann um einen 40 Tonner handelte.

Der Sachschaden am Mercedes beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Da eine erste Suche nach dem Unfallverursacher erfolglos blieb, bittet das Verkehrskommissariat 1 um weitere Hinweise zu dem Unfall unter der 0521-5450.

