PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Brand Karthäuser Hof +++ Fahren unter Drogeneinfluss mit vorsätzlich begangener Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen +++ Besonders schwerer Fall des Diebstahls von einem Fahrrad +++

Hofheim (ots)

1. Brand Karthäuser Hof

Flörsheim am Main, Untermainstraße, Freitag, 04.06.2021, 19:20 Uhr

Am Freitagabend kam es in Flörsheim am Main im Keller des Restaurants Karthäuser Hof zu einem Brand. Durch die Feuerwehr konnte als Ausgangspunkt des Brandes drei Heizboiler ausgemacht werden. Nach ersten Einschätzungen war die Brandursache ein technischer Defekt. Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 80.000,00EUR bis 100.000,00EUR.

2. Fahren unter Drogeneinfluss mit vorsätzlich begangener Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen

Flörsheim am Main, Kurfürstenstraße Freitag, 04.06.2021, 16:06 Uhr

Am späten Freitagmittag kam es zu einer vorsätzlichen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aufgrund dessen wurde der Fahrzeugführer zwecks der Durchführung einer Blutentnahme auf die Polizeistation Flörsheim sistiert. Durch die vorsätzlich begangene Sachbeschädigung entstand Sachschaden in Höhe von 25.000,00EUR.

3. Besonders schwerer Fall des Diebstahls von einem Fahrrad

Hattersheim am Main, Ladislaus-Winterstein-Ring, Freitag, 04.06.2021, 14:50 Uhr bis Freitag, 04.06.2021, 19:30 Uhr

Im Laufe des Freitags kam es am Hattersheimer Freibad zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls von einem Fahrrad, das mittels eines Schlosses gesichert war. Durch den bislang unbekannten Täter wurde sowohl das Fahrrad, als auch das Fahrradschloss auf unbekannte Art und Weise entwendet. Hinweise erbittet die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

Gefertigt: Kuru, PK

Genehmigt: Luttenberger, POK

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell