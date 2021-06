PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: + + + Mülltonnenbrand + Einbruch + Verkehrsunfälle + + +

Hofheim (ots)

I. Branddelikte

1.) Mülleimer in Brand gesetzt: Flörsheim am Main, Kapellenstraße

Tatzeit: Mittwoch, 02.06.2021, gegen 23:30 Uhr

Über bislang nicht eindeutig bekannte Art und Weise entzündeten mehrere Personen einen Mülleimer vor der Stadthalle in Flörsheim am Main, welcher hierdurch beschädigt wurde. Ein Zeuge konnte beobachten, dass es sich bei den Tätern mutmaßlich um acht männliche Personen handelte, welche nach deren Tat mit einem VW Golf mit Frankfurter-Kennzeichen flüchteten. Da von solchen Bränden stets eine hohe Gefahr ausgehen kann, werden Zeugen gebeten sachdienliche Hinweise der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer 06192 - 2079 - 0 zu geben.

II. Eigentumsdelikte

1.) Einbruch in Erdgeschosswohnung: Hofheim am Taunus, Wilhelmstraße

Tatzeit: Dienstag, 01.06.2021, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 02.06.2021, 14:00 Uhr

Ein unbekannter Täter gelang in den Flur des Mehrfamilienhauses und hebelte im Anschluss die Wohnungseingangstür der Geschädigten auf. Hierüber verschaffte man sich Zutritt zur Wohnung, welche daraufhin umfassend durchsucht wurde. Ob etwas entwendet worden sein könnte, bedarf zunächst weiterer Feststellungen durch die Geschädigte. Allerdings entstand deutlicher Sachschaden an der Tür. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06192 - 2079 - 0 entgegen.

III. Verkehrsunfälle

1.) Verkehrsunfall mit Flucht: Eschborn, Berliner Straße

Tatzeit: Mittwoch, 02.06.2021, zwischen 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Ein parkender Toyota Yaris wurde mutmaßlich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher musste sich allerdings von der Örtlichkeit entfernt haben, ohne seinen entsprechenden Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. So wurde ein Außenspiegel des Yaris beschädigt und der Verkehrsunfall durch den Verursacher nicht der Polizei mitgeteilt. Da dementsprechend keine Hinweise auf den Unfallverursacher vorliegen, werden Zeugen gebeten Kontakt mit dem ermittelnden Regionalen Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer 06190 - 93600 aufzunehmen.

2.) Verkehrsunfall mit Flucht: Hofheim am Taunus, Nordring

Tatzeit: Mittwoch, 02.06.2021, zwischen 13:00 Uhr bis 13:15 Uhr

Durch eine Verkehrsunfallflucht wurde auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes ein schwarzer Volvo V90 erheblich beschädigt. So wird der Schaden polizeilich auf zirka 3000-Euro geschätzt, welcher vermutlich durch ein zu dichtes Vorbeifahren durch einen unbekannten Verursacher entstanden ist. Leider entfernte sich auch in diesem Falle der Unfallverursacher, sodass ebenfalls zu dieser Verkehrsstraftat der Regionale Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises ermittelt und Hinweise unter der Rufnummer 06190 - 93600 entgegennimmt.

3.) Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten: L3011, zwischen Hofheim und Eppstein

Tatzeit: Mittwoch, 02.06.2021, gegen 12:30 Uhr

Auf der Landesstraße 3011, zwischen Hofheim und Eppstein, kam es zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten PKW. So fuhren die vier Fahrzeuge unmittelbar hintereinander, aus Richtung Hofheim - Lorsbach kommend, in Fahrtrichtung Eppstein. Der vorderste PKW beabsichtigte auf Höhe des dortigen Waldparkplatzes auf diesen abzubiegen. Die dahinterfahrenden Fahrzeuge reagierten hierauf zu spät, sodass die drei folgenden PKW aufeinander auffuhren. Hierdurch bedingt verletzten sich insgesamt drei Personen leicht. Ferner entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 7.500 Euro. Eines der Fahrzeuge war zudem nicht mehr fahrbereit.

