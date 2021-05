PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mann greift mehrere Personen an +++ Feuerwehrgerätehaus angegangen +++ Vandalismus in der Hofheimer Innenstadt +++ Verkehrskontrollen in der Nacht

Hofheim (ots)

1. Mann greift mehrere Personen an,

Bad Soden am Taunus, Sebastian-Kneipp-Straße, Frankfurt, Baruch-Baschwitz-Platz, Sonntag, 30.05.2021, 10:45 Uhr bis 12:30 Uhr

(jn)Ein 25-jähriger Mann aus Schwalbach hat am Sonntag mehrere Personen angegriffen, bevor er festgenommen und in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wurde. Gegen 10:45 Uhr soll der 25-jährige Insasse einer Bad Sodener Klinik zunächst einen 18-jährigen Patienten angegriffen und dabei gewürgt haben. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige aus der Klinik und griff am Bahnhof im Frankfurter Stadtteil Rödelheim eine 24-jährige Frau aus Frankfurt an. Kurze Zeit später konnte der 25-Jährige im Beisein eines Familienangehörigen, welchen er zuvor ebenfalls angegriffen hatte, festgenommen werden. Derzeit gehen die Ermittler der Hofheimer Kriminalpolizei davon aus, dass sich der Schwalbacher in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

2. Versuchter Einbruch in Feuerwehrhaus, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Kronthaler Straße, bis Freitag, 28.05.2021, 16:30 Uhr

(jn)Am Freitagnachmittag wurde in Bad Soden, Neuenhain festgestellt, dass Unbekannte versucht hatten, in das Feuerwehrgerätehaus einzubrechen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge hatten die Einbrecher im Tatzeitraum bis Freitag, 28.05.2021 an der rückwärtigen Stahltür gehebelt und einen Sachschaden in Höhe von über 3.000 Euro verursacht. Hiernach flüchteten die Unbekannten unverrichteter Dinge und mit entsprechend leeren Händen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Vandalismusschaden in der Innenstadt, Hofheim am Taunus, Oskar-Meyrer-Straße, Hauptstraße, bis Samstag, 29.05.2021

(jn)In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte mehrere Verkehrsschilder und einen Pkw in der Hofheimer Innenstadt beschädigt und einen Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro verursacht. Sowohl in der Hauptstraße als auch in der Oskar-Meyrer-Straße ließen Unbekannte ihre überschüssige Energie an insgesamt vier Verkehrsschildern aus, rissen diese aus den Verankerungen im Boden und verschwanden unerkannt. Mutmaßlich auch in diesem Zusammenhang wurde darüber hinaus in der Oskar-Meyrer-Straße ein weißer Mercedes-Kastenwagen zerkratzt und der Seitenspiegel gewaltsam entfernt.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

4. BMW mutwillig zerkratzt,

Flörsheim am Main, Bahnhofstraße, Samstag, 29.05.2021, 21:00 Uhr bis Sonntag, 30.05.2021, 14:00 Uhr

(jn)Zu einem Fall von Vandalismus kam es in der Nacht zum Sonntag in Flörsheim. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zerkratzten zwischen Samstag, 21:00 Uhr und Sonntag, 14:00 Uhr einen in der Bahnhofstraße geparkten BMW 120i mit einem spitzen Gegenstand, wobei ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro entstand. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor.

Hinweise erbittet die Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

5. Mercedes bei Unfallflucht beschädigt, Hochheim am Main, Frankfurter Straße, Mittwoch, 26.05.2021, 07:40 Uhr bis 16:40 Uhr

(jn)Am letzten Mittwoch ereignete sich auf einem Hochheimer Parkplatz eine Verkehrsunfallflucht, bei der Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro entstanden ist. Der Nutzer eines schwarzen Mercedes hatte seinen Wagen um 07:40 Uhr auf dem Sanupark-Parkplatz abgestellt und gegen 16:40 Uhr erhebliche Beschädigungen bemerkt. Augenscheinlich hatte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Benz beim Ein- oder Ausparken an der Beifahrerseite beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Hinweise erbittet der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45.

6. Berauscht am Steuer,

Hofheim am Taunus, Zeilsheimer Straße, Samstag, 29.05.2021, 01:15 Uhr

(jn)Einen 51-jährigen Autofahrer aus Kelkheim haben Hofheimer Polizisten in der Nacht zum Samstag in Hofheim angehalten, da er augenscheinlich Probleme beim Autofahren hatte. Gegen 01:15 Uhr war der Kelkheimer den Beamten aufgrund einer schlangenlinienförmigen und sehr zögerlichen Fahrweise in der Zeilsheimer Straße aufgefallen, woraufhin diese sich für die Kontrolle des 51-Jährigen entschieden. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Polizeibeamten erheblichen Alkoholgeruch im Fahrzeug des Mannes fest und ließen ihn einen Atemalkoholvortest durchführen. Da dieser mit 1,5 Promille reagierte, musste der Delinquent die Beamten zur nahegelegenen Wache begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

7. Nächtliche Verkehrskontrollen,

Hofheim am Taunus, Ahornstraße, Eschborn, Schwalbacher Straße, Sonntag, 30.05.2021, 23:00 Uhr bis Montag, 31.05.2021, 02:30 Uhr

(jn)Polizisten aus Hofheim, Kelkheim und Flörsheim haben in der zurückliegenden Nacht in Hofheim gemeinsam eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Zwischen 00:30 Uhr und 02:30 Uhr überprüften die eingesetzten Beamten mehrere Dutzend Fahrzeuge sowie deren Nutzer hinsichtlich einer Beeinflussung durch berauschende Mittel sowie anderer Verkehrsordnungswidrigkeiten oder Straftaten und stellten dabei erfreulicherweise weder Straftaten noch Ordnungswidrigkeiten fest. Ein bislang unbekannter, etwa 40 Jahre alter Fahrer eines hellen Mini Coopers gab bei Erblicken der Verkehrskontrolle Gas und flüchtete in Richtung Diedenbergen. Er konnte auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Hintergründe sind entsprechend unklar. Auch in Eschborn waren Polizisten unterwegs, die zwischen 23:00 Uhr und 00:30 Uhr Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer kontrolliert haben. In der Kontrollzeit stellten die Polizeibeamten rund ein Dutzend Ordnungswidrigkeiten fest. Berauschte Verkehrsteilnehmer wurden auch hier nicht angetroffen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell