Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Unbekannte schubsen und berauben 80-Jährige

GelsenkirchenGelsenkirchen (ots)

Beim Aussteigen aus dem Bus ist eine 80-Jährige am Donnerstag, 5. November 2020, geschubst und beraubt worden. Die Gelsenkirchenerin stieg gegen 15 Uhr an der Haltestelle "Idastraße" an der Wilhelminenstraße aus dem Bus und bekam dabei von hinten einen Stoß versetzt. Die Schrecksekunde nutzen vermutlich zwei unbekannte Frauen, um die Handtasche der 80-Jährigen zu öffnen und die Geldbörse zu entwenden. Anschließend entfernten sich die Frauen in Richtung des Parkplatzes am Hallenbad. Sie sind etwa 18 bis 25 Jahre alt, schlank und trugen ihre dunklen Haare zum Pferdeschwanz zusammengebunden. Beide trugen eine medizinische Maske. Wer kann Angaben zu den Gesuchten machen? Hinweise bitte telefonisch an die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder unter der Durchwahl -8240 (Kriminalwache).

