POL-MTK: zwei entwendete E-Bikes +++ Geldbörse und Fahrzeugschlüssel aus PKW entwendet +++ Fahrräder bei Einbruch gestohlen +++ verletzter Fahrradfahrer nach Unfall +++ Verkehrsunfallflucht

1. Diebstahl von zwei E-Bikes, Kelkheim, Hügelstraße, 28.05.2021 21:20 Uhr - 29.05.2021 07:00 Uhr

In der Nacht von Freitag, den 28.05.2021 21:20 Uhr, auf Samstag, den 29.05.2021 07:00 Uhr, ereignete sich ein Fahrraddiebstahl in Kelkheim in der Hügelstraße.

Der oder die unbekannten Täter entwendeten zwei E-Bikes, welche auf einem Fahrradträger montiert waren. Der Fahrradträger wiederum befand sich auf dem Dach eines auf der Straße abgestellten Autos. Die E-Bikes waren abgeschlossen. Der Wert der E-Bikes wird auf ungefähr 7000 Euro geschätzt. Der oder die Täter konnten in unbekannte Richtung flüchten.

Beschreibung

1.E-Bike: - Farbe schwarz - Marke Goroc - 12 Gänge

2.E-Bike: - Farbe schwarz - Marke KTM - 8 Gänge

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Diebstahl aus PKW, Hofheim am Taunus, Weiherstraße, 28.05.2021 20:15 Uhr - 29.05.2021 08:30 Uhr

Ebenfalls in der Nacht von Freitag, den 28.05.2021 20:15 Uhr, auf Samstag, den 29.05.2021 08:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl aus einem PKW in der Weiherstraße in Hofheim am Taunus.

Der oder die Täter öffneten nach derzeitigem Erkenntnisstand auf unbekannte Art und Weise das Auto und entwendeten eine Geldbörse und zwei Fahrzeugschlüssel im Wert von insgesamt 1200 Euro. Der oder die Täter konnten in unbekannte Richtung flüchten.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Keller - Fahrräder entwendet, Schwalbach am Taunus, Julius-Brecht-Straße, 15.05.2021 - 29.05.2021 09:55 Uhr

In dem Zeitraum, 15.05.2021 - 29.05.2021 09:55 Uhr, entwendeten der oder die Täter zwei Fahrräder aus einem Keller der Julius-Brecht-Straße in Schwalbach am Taunus.

Zunächst begaben sich der oder die Täter auf unbekannte Art und Weise in das Mehrfamilienaus und anschließend in den Keller. Dort brachen der oder die Täter einen Kellerverschlag auf und entwendeten aus diesem zwei Fahrräder im Wert von insgesamt 700 Euro. Danach flüchtete der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Fahrradunfall, Kelkheim, Nach dem Busch, 29.05.2021, 11:30 Uhr

Am Samstagmittag, den 29.05.2021 11:30 Uhr, ereignete sich auf einem Weg "Nach dem Busch" in Kelkheim ein Fahrradunfall mit einer verletzten Person.

Ein 84-jähriger Fahrradfahrer aus Kelkheim befuhr den Weg "Nach dem Busch" in Kelkheim in Fahrtrichtung Bad Soden am Taunus. Eine 66-jährige Fußgängerin war ebenfalls auf dem Weg "Nach dem Busch" mit ihrem Hund unterwegs. Als sich der Fahrradfahrer und der Hund der Fußgängerin begegneten, rannte der unangeleinte Hund vor das Fahrrad des 84-Jährigen. Der Fahrradfahrer musste stark abbremsen, um eine Kollision mit dem Hund zu verhindern. Daraufhin stürzte der Fahrradfahrer und verletzte sich leicht. Anschließend musste der Fahrradfahrer im Krankenhaus behandelt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 in Verbindung zu setzen.

5. Verkehrsunfallflucht, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, 29.05.2021 10:00 Uhr - 29.05.2021 10:20 Uhr

Am Samstagvormittag, den 29.05.2021 zwischen 10:00 Uhr und 10:20 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Königsteiner Straße in Bad Soden am Taunus.

Der geschädigte PKW parkte im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes. Während sich der Geschädigte im Einkaufsmarkt befand, kollidierte der Unfallverursacher auf bislang unbekannte Art und Weise mit dem geparkten PKW des Geschädigten. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 in Verbindung zu setzen.

