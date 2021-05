PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vermisster Herr Hakki CAKMAK

Hofheim (ots)

+ + + Vermisstensuche: Herr Hakki CAKMAK aus Hattersheim - Okriftel + + +

Die Öffentlichkeit wird gebeten Hinweise zu dem vermissten Herrn Hakki CAKMAK zu geben. So verließ er am Freitag, den 29. Mai 2021, gegen 14:40 Uhr das Firmengelände seines Arbeitgebers in Dreieich - Sprendlingen und beabsichtigte nach aktuellem Kenntnisstand zu seiner Wohnanschrift in Hattersheim - Okriftel zurückzukehren. Seither bestand kein Kontakt mehr zu ihm und sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Die Hintergründe seines Verschwindens bleiben nach aktuellem Sachstand unklar. Es erfolgten bisher umfassende polizeiliche Maßnahmen, welche allerdings bisher noch keinen Erfolg erbrachten.

Herr CAKMAK fuhr nach Zeugenaussagen mit dem PKW, schwarzer Nissan NV200, amtliche Kennzeichen MTK-C 2424 von seiner Arbeitsstelle weg.

Herr CAKMAK kann wie folgt beschrieben werden:

- 38 Jahre alt - dunklerer Hautteint - ca. 180 cm groß, schlanke Statur - schwarzer Stoppelschnitt - 2-Tage Bart - Tattoo am rechten Unterarm mit der Zahl "24"

Das angefügte Lichtbild zeigt den vermissten Herrn CAKMAK. Es ist daraufhin zu verweisen, dass er dort noch längeres Haar trug.

Herr CAKMAK war zuletzt wie folgt bekleidet:

- schwarze Lederjacke - Jeanshose - möglicherweise trägt er eine Basecap mit der vermutlichen Aufschrift "Biotest"

Die Polizeistation Hofheim am Taunus bittet daher um Hinweise unter der Rufnummer 06192 - 2079 - 0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell