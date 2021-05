PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Autoknacker in Hochheim +++ Schulbus kollidiert mit Pkw +++ Unfall auf nasser Fahrbahn

Hofheim (ots)

1. Handwerkerfahrzeuge angegangen - Fünfstelliger Schaden, Hochheim am Main, Alleestraße, Königsberger Ring, Nacht zum Donnerstag, 27.05.2021

(jn)Bislang drei Fahrzeuge, aus denen in der Folge Werkzeug entwendet wurde, sind in der zurückliegenden Nacht in Hochheim aufgebrochen worden. Die Transporter parkten in der Alleestraße sowie im Königsberger Ring, als die Autoknacker ein Seitenfenster der Wagen zerstörten und aus dem Innenraum Baumaschinen, Elektrogeräte, Sanitärmaterial sowie weitere Arbeitsgeräte und -materialien entwendeten. Der gesamte Beute- und Sachschaden dürfte sich auf mindestens 10.000 Euro belaufen. In einem Fall rissen die Täter den Türgriff eines Transporters ab und entwendeten diesen.

Die weiteren Ermittlungen wird die Kriminalpolizei in Hofheim übernehmen. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Pedelecs aus Lagerraum gestohlen,

Sulzbach (Taunus), Otto-Volger-Straße, festgestellt am Donnerstag, 27.05.2021

(jn)Im Tatzeitraum bis zum gestrigen Donnerstag ereignete sich in Sulzbach ein Einbruch in einen gewerblich genutzten Lagerraum, bei dem vier Pedelecs gestohlen wurden. Am Donnerstagvormittag stellte ein Mitarbeiter fest, dass die Zugangstür des Lagerplatzes in der Otto-Volger-Straße aufgehebelt und vier Räder mit einem Gesamtwert in Höhe von 8.000 Euro verschwunden waren.

Hinweise zu der Tat erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Junger Mann beschädigt Pkw und rennt davon, Bad Soden am Taunus, Schillerstraße, Dienstag, 25.05.2021, 22:00 Uhr

(jn)Am späten Dienstagabend kam es in Bad Soden zu einem Fall von Vandalismus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro. Gegen 22:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter, etwa 25 Jahre alter Mann einen grauen Tiguan, der in der Schillerstraße parkte, indem er einen Außenspiegel zerstörte. Durch den hierbei verursachten Lärm schaute eine Zeugin aus dem Fenster und erblickte den mutmaßlichen Täter, welcher in Richtung Goethestraße davonlief. Er soll etwa 1,80 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein und eine athletische Figur gehabt haben. Polizeibekannt wurde der Fall erst am Mittwoch.

Weitere Hinweise werden von der Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen.

4. Frau nach Kollision mit Bus verletzt, Hofheim am Taunus, Landesstraße 3018, Mittwoch, 26.05.2021, 15:35 Uhr

(jn)Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 3018 bei Hofheim ist am Mittwochnachmittag eine 30 Jahre alte Frau aus Hofheim verletzt worden und ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Aktuellen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 61-jähriger Schulbusfahrer um 15:35 Uhr die L 3018 aus Hofheim kommend in Fahrtrichtung Langenhain, als er aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier kam es trotz Ausweichversuche zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden BMW, an dessen Steuer die 30-Jährige saß. Die Frau, in deren Auto zudem ein Säugling saß, musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Erfreulicherweise wurden weder der Säugling noch einer der Businsassen verletzt. Sowohl Bus als auch Pkw mussten aufgrund erheblicher Beschädigungen in Höhe von schätzungsweise knapp 50.000 Euro abgeschleppt werden. In diesem Zusammenhang blieb die Fahrbahn bis 20:00 Uhr gesperrt. Darüber hinaus waren Maßnahmen der Feuerwehr aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe notwendig.

5. Kontrollverlust beim Überholen,

Bundesstraße 8, Höhe Kelkheim, Mittwoch, 26.05.2021, 17:52 Uhr

(jn)Eine ambulante Behandlung in einem Krankenhaus sowie ein Sachschaden in Höhe von über 23.000 Euro waren am Mittwochabend das Ergebnis eines Überholmanövers auf der regennassen Bundesstraße 8 bei Kelkheim. Um kurz vor 18:00 Uhr setzte ein 58-jähriger Autofahrer aus Schmitten an, einen vorausfahrenden Mini Cooper zu überholen. Beide Pkw waren auf der B 8 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs und hatten soeben die Auffahrt Kelkheim, Hornau passiert. Im Rahmen des Überholvorganges brach der Pkw des Schmitteners aus, woraufhin er den Mini touchierte, an dessen Steuer eine 26-jährige Frau aus Kelsterbach saß. Hiernach schleuderte der Wagen des Unfallverursachers über beide Fahrstreifen und kam im Graben zum Stehen. Während die 26-Jährige einen Schock erlitt und über Schmerzen klagte, blieb der 58-Jährige unverletzt. An seinem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro, er musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell