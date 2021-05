Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck

Gelsenkirchen (ots)

Erneut ist eine Seniorin Opfer von Trickbetrügern geworden. Polizisten sind gestern, 4. Mai 2021, um 16.15 Uhr zur Liboriusstraße in Schalke gerufen worden. Eine 76 Jahre alte Seniorin gab an, dass sich ein unbekannter Mann ihr gegenüber als Handwerker ausgab und sie bat, das Wasser im Bad aufzudrehen. Unterdessen betrat ein weiterer Mann die Wohnung. Als die Frau die Beiden wenig später bat, die Wohnung zu verlassen, bemerkte sie anschließend, das Wertgegenstände, unter anderem Schmuck, im Wert von mehreren tausend Euro fehlten. Die Tatverdächtigen sind zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß, trugen dunkle Kleidung und graue Stoffmasken. Einer der beiden trug einen schwarzen Parka mit metallischen Markenemblemen auf der Brust und dem Arm. Die Männer sprachen deutsch mit einem leichten Akzent und haben einen dunklen Teint. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Wir raten dringend, keine fremden Menschen in die Wohnung zu lassen, die sich nicht angekündigt haben. Schließen Sie im Zweifel die Tür und rufen Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110. Informieren Sie bitte Nachbarn und Bekannte. Meist sind ältere Personen Opfer von Betrügern dieser Art.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell