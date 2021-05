Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall in Hassel

Gelsenkirchen (ots)

Ein 71-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Hassel am Montag, 3. Mai 2021, schwer verletzt worden. Der Gelsenkirchener fuhr auf dem Radweg der Polsumer Straße in Richtung Valentinstraße, als er von dem Transporter eines 53-jährigen Duisburgers erfasst wurde, der von der Polsumer Straße auf das Gelände einer Tankstelle einbog. Der Radfahrer stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

