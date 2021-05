Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte stehlen Radlader

Gelsenkirchen (ots)

In Bulmke-Hüllen haben Unbekannte am vergangenen Wochenende einen Radlader gestohlen. Das anderthalb Tonnen schwere Gefährt wurde am Freitagmittag, 30. April 2021, von der betroffenen Firma gegen 12.45 Uhr an einer Baustelle an der OIgastraße abgestellt und verschlossen. Bei Wiederaufnahme der Arbeit am Montag, 3. Mai 2021, um 6.30 Uhr, lag die Klappschaufel vom Gefährt abgeschraubt und abgelegt in Tatortnähe, der Radlader selbst war verschwunden. Zeugen, die im besagten Zeitraum etwas Auffälliges an der Baustelle in der Olgastraße gesehen haben, mögen sich bitte beim Kriminalkommissariat 22 der Polizei Gelsenkirchen unter der 0209 365 8210 oder bei der Kriminalwache 0209 365 8240 melden.

