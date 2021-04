Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PKW-Beifahrerseite durch Kratzer beschädigt

Bernkastel-Kues (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ------------------------------------------------------------ Bernkastel-Kues, den 26.04.2021 ------------------------------------------------------------

Am 26.04.2021 kam es in der Friedrichstraße in Bernkastel-Kues auf Höhe der Hausnummer 16 zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem grauen PKW, BMW 3er Reihe. Bei der Beschädigung handelt es sich um Kratzer auf der Beifahrerseite des PKW, welche sich vom hinteren bis zum vorderen Kotflügel erstrecken.

Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell