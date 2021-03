Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Am Montag wurden der Polizei vier Einbrüche in Firmen und Schulen im Neheim und Hüsten gemeldet. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen brachen unbekannte Täter die Bürotür einer Waschanlage an der Bahnhofstraße auf. Anschließend durchsuchten sie den Raum und entwendeten einen Tresor. An einem Lagerraum auf dem Gelände des Bahnhofs hatten die Täter weniger Erfolg. Hier scheiterten ihre Hebelversuche an der massiven Bauweise der Tür. Ohne Beute flüchteten sie Einbrecher vom Tatort. Die Tatzeit liegt hier zwischen Freitagabend und Montagmorgen. Ebenfalls zwischen Freitag und Montag brachen unbekannte Täter in zwei Schulgebäude ein. An der Schwester-Aicharda-Straße betraten sie durch eine aufgehebelte Tür das Schulgebäude. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. An der Apothekerstraße brachen die Einbrecher eine Tür des Schulkellers auf. Sie durchsuchten das Gebäude und versuchten einen Tresor zu öffnen. Es blieb jedoch beim Versuch. Gegenstände wurden vermutlich nicht entwendet. In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Schmallenberg: In der Zeit von Samstag, 11 Uhr, bis Montag, 05.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Bürogebäude einer metallverarbeitenden Firma an der "Breiten Wiese": Aus den Büroräumen entwendeten sie zwei Computer. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell