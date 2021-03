Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Briefkästen aufgebrochen und Wasserleitungen abgedreht

Kaiserslautern (ots)

Einer 25-jährigen Frau wird vorgeworfen, die Briefkästen eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Wagner-Straße aufgebrochen zu haben.

Laut Zeugen wollte sie einen Bekannten in dem Haus besuchen. Da die Haustür offen stand, ging sie in das Haus vor seine Wohnung. Nachbarn sagten ihr, dass der Bekannte nicht zu Hause wäre. Die 25-Jährige entfernte sich Richtung Ausgang, dort brach sie drei Briefkästen auf und steckte diverse Briefe ein. Im Anschluss begab sie sich in den Keller und drehte alle Wasserleitungen zu. Dabei erwischten sie die Nachbarn und riefen die Polizei. Die eintreffenden Beamten fanden bei ihr die entfernten Briefe sowie ein Päckchen mit Amphetamin. Auf die Frau kommen nun mehrere Strafanzeigen zu. |elz

