POL-PPWP: Verhalten löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots)

Das Verhalten eines 20-jährigen Mannes hat am Donnerstagmorgen in Kaiserslautern einen Polizeieinsatz ausgelöst. Am Ende stand fest: Auf den Mann kommen jetzt verschiedene Strafanzeigen zu.

Der junge Mann aus dem Rhein-Neckar-Raum hielt sich aus noch unbekannten Gründen in einer sozialen Einrichtung in Kaiserslautern auf und sollte diese verlassen, weigerte sich aber und drohte mit Gewalt. Mitarbeiter der städtischen Ordnungsbehörde verständigten deshalb die Polizei und baten um Unterstützung.

Um Straftaten zu verhindern und zu seinem eigenen Schutz wurde der 20-Jährige schließlich in eine Fachklinik gebracht. Bei der Durchsuchung seiner Sachen kamen Drogen, Utensilien für den Drogenkonsum sowie ein Schlüsselbund mit einem fremden Namen zum Vorschein. Die Gegenstände wurden sichergestellt, die weiteren Ermittlungen hierzu laufen. Der Mann muss mit Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Unterschlagung rechnen. |cri

