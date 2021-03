Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ermittlungen zur Brandursache

Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Nach dem Brand in einem Supermarkt-Gebäude am vergangenen Wochenende hat ein Sachverständiger inzwischen den Brandort untersucht. Was genau das Feuer auslöste, konnte vor Ort wegen der massiven Beschädigung des Gebäudes durch die Flammen nicht zweifelsfrei geklärt werden. Das endgültige Gutachten steht noch aus.

Das Supermarkt-Gebäude war in der Nacht zu Sonntag (7. März) durch das Feuer völlig zerstört worden. Der Schaden liegt im Bereich von mehreren Millionen Euro.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, denen in der Nacht von Samstag auf Sonntag möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Bruchmühlbach-Miesau, insbesondere im Bereich "Froschpfuhl", aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 entgegen. |cri

