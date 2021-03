Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Roter Pkw gesucht!

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Sie haben ein rotes Auto, waren am Donnerstagnachmittag in Enkenbach-Alsenborn unterwegs und haben in der Zeit zwischen 15.30 und 16 Uhr den Parkplatz eines Supermarktes in der Rosenhofstraße benutzt? - Wenn Sie diese Fragen mit "ja" beantworten, sollten Sie prüfen, ob Ihr Fahrzeug möglicherweise beschädigt wurde.

Kurz vor 18 Uhr meldete eine 35-jährige Frau aus dem Landkreis, dass sie mit ihrem VW Transporter zwischen 15.40 und 15.50 Uhr kurz den Parkplatz des Aldi-Marktes nutzte. Erst später, als sie schon wieder zu Hause war, erzählte ihr ihre Tochter, dass beim Aussteigen der Wind ihre Tür erfasst habe und diese gegen das daneben geparkte Fahrzeug geschlagen sei. Ob dabei ein Schaden entstand, konnte das Mädchen nicht sagen. Es wusste nur noch, dass es sich um ein rotes Auto gehandelt hatte.

Die 35-Jährige fuhr zurück zum Parkplatz - das rote Fahrzeug war aber nicht mehr da. Das Kennzeichen des Wagens ist nicht bekannt. Der oder die Betroffene wird gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

