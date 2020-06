Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Belästigt

Offenburg (ots)

Das unrühmliche Verhalten eines 26 Jahre alten Mannes endete in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Justizvollzugsanstalt. Der Mann hatte kurz nach Mitternacht eine Frau in einer Kneipe in der Offenburger Innenstadt belästigt und ihr nach ersten Ermittlungen auch an das Gesäß gefasst. Als sie kurz nach 1 Uhr das Lokal in Richtung einer nahegelegenen Bank verließ, folgte ihr der Mittzwanziger und soll anschließend erneut versucht haben, die Frau unsittlich zu berühren. Kurz darauf klickten die Handschellen. Wie sich herausstellte, führte der 26-Jährige nicht nur eine Kleinstmenge an Marihuana mit sich, gegen ihn lag überdies Haftbefehl vor, weshalb er auf direktem Weg in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Zu allem Übel sieht er nun auch einem Strafverfahren wegen sexueller Belästigung entgegen.

