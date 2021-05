PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tödlicher Verkehrsunfall +++ Einbrecher hebeln in Weilbach +++ Seniorin trifft auf Exhibitionisten

Hofheim (ots)

1. Unfall mit tödlichem Ausgang,

Bundesstraße 8, Anschlussstelle Liederbach, Mittwoch, 26.05.2021, 10:20 Uhr

(jn)Heute Vormittag kam es auf der nassen Bundesstraße 8 bei Liederbach zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 32 Jahre alter Mann aus Mainz tödlich verunglückte. Gegen 10:20 Uhr befuhr der 32-Jährige am Steuer seines Porsche den linken von zwei Fahrstreifen der B 8 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass der Mann kurz nach der Anschlussstelle Liederbach aus bislang unbekannten Gründen zunächst nach links von seiner Fahrspur abkam und dann die zwei Fahrspuren nach rechts überquerte. Dabei durchschlug das Fahrzeug die rechtsseitig der Fahrbahn angebrachte Leitplanke und kollidierte seitlich mit einem Baum. Infolgedessen musste der 32-Jährige mit schwersten Verletzungen von der Feuerwehr aus dem Porsche befreit und unmittelbar notfallmedizinisch behandelt werden. Der Mann verstarb kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Zwecks Unfallaufnahme wurde die B 8 in Fahrtrichtung Frankfurt für über drei Stunden gesperrt. Zudem kamen ein Unfallsachverständiger sowie ein Hubschrauber an der Unfallstelle zum Einsatz.

2. Einbrecher scheitern und entwenden Zigaretten, Flörsheim am Main, Weilbach, Industriestraße, Montag, 24.05.2021, 11:10 Uhr bis Dienstag, 25.05.2021, 09:00 Uhr

(jn)In Flörsheim haben bislang unbekannte Täter zwischen Montag und Dienstag vergeblich versucht, an unterschiedlichen Stellen in ein Gebäude einzudringen. Anschließend machten sie sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen und entwendeten Tabakware von noch unbekanntem Wert. Derzeitigen Ermittlungen am Tatort in der Industriestraße im Ortsteil Weilbach zufolge, hebelten die Einbrecher zwischen Montag- und Dienstagvormittag an mehreren Fenstern und einer Tür des gewerblich genutzten Gebäudes, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand. Nachdem dieser Einbruch missglückte, brachen die Kriminellen einen Zigarettenautomaten auf. Neben Zigaretten entwendeten die Täter auch das enthaltende Bargeld. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei in Hofheim erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Seniorin trifft auf Exhibitionisten,

Hofheim am Taunus, Langenhain, Usinger Straße, Montag, 24.05.2021, 15:30 Uhr

(jn)Am Montagnachmittag hat sich ein bislang unbekannter Mann gegenüber einer über 80-jährigen Frau aus Hofheim auf einem Friedhof in schamverletzender Art und Weise gezeigt. Den Angaben der Geschädigten zufolge, habe sie sich gegen 15:30 Uhr auf dem Friedhofsgelände im Hofheimer Stadtteil Langenhain aufgehalten, als der Unbekannte neben ihr auftauchte. In diesem Zusammenhang soll er sich vor der Dame entblößt und seinen Intimbereich zur Schau gestellt haben, woraufhin die Hofheimerin den Ort verließ und wegging. Später meldete sie den Vorfall bei der Polizei und erstattete Anzeige. Der Exhibitionist soll 50 bis 60 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein sowie eine gedrungene Gestalt gehabt haben. Bekleidet war er demnach mit einer schwarzen Seemannsmütze, einer schwarzen Hose und einer schwarzen Lederweste.

Das Fachkommissariat der Hofheimer Kriminalpolizei ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

4. Rollerdieb erwischt,

Kriftel, Wiesbadener Straße, Dienstag, 25.05.2021, 15:00 Uhr bis 18:20 Uhr

(jn)Ein 16 Jahre alter Junge aus Flörsheim ist am Dienstagabend in Kriftel von einem Rollerbesitzer beim Diebstahl seines Gefährtes ertappt worden. Zu dem Zeitpunkt stand der junge Delinquent unter dem Einfluss von Alkohol, was weitere Konsequenzen nach sich zog. Gegen 18:20 Uhr hatte der Besitzer eines Mopeds den Unbekannten vor seiner Haustür in der Wiesbadener Straße entdeckt und festgestellt, dass dieser an seinem Zweirad manipulierte. In der Folge sprach er den Jungen darauf an und alarmierte parallel die Polizei. Die nahm den Flörsheimer, der bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten war, fest. Da der 16-Jährige allem Anschein nach unter dem Einfluss von Alkohol stand, er aber bereits mit dem Kleinkraftrad unterwegs gewesen war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die fehlende Fahrerlaubnis bedeutete für den Tatverdächtigen neben den Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Trunkenheit im Straßenverkehr ein weiteres Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

5. Schulfenster beschädigt,

Hochheim am Main, Massenheimer Landstraße, bis Dienstag, 25.05.2021

(jn)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen ein Fenster der Heinrich-von-Brentano-Schule in Hochheim beschädigt und damit einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Dem Schadensbild zufolge hatten der oder die Täter mit einem stumpfen Gegenstand auf die Scheibe eingewirkt und diese von außen beschädigt.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

6. Alkoholisiert am Steuer,

Eschborn, Schwalbacher Straße, Dienstag, 25.05.2021, 22:50 Uhr

(jn)Eschborner Polizisten haben am Dienstagabend einen 39-jährigen Autofahrer aus Eschborn einer Verkehrskontrolle unterzogen, die für den Mann Konsequenzen haben dürfte. Um 22:50 Uhr befuhr der Mann die Schwalbacher Straße in Eschborn, als er im Rahmen einer Standkontrolle der Polizei überprüft wurde. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille, was für den 39-Jährigen einen Besuch auf der Eschborner Wache zur Folge hatte. Nach einer Blutentnahme und der Einleitung eines Strafverfahrens wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Weitere Ermittlungen müssen nun noch zeigen, ob der 39-Jährige überhaupt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis steht.

