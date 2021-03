Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Max-Reger-Straße im Stadtteil Handschuhsheim brach ein bislang unbekannter Täter zwischen Freitag, 17.30 Uhr und Samstag, 01.30 Uhr ein.

Bargeld und Schmuck fiel dem Unbekannten in die Hände. Die Höhe des Diebstahlsschadens steht noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier HD-Nord, Tel.: 06221/4569-0 in Verbindung zu setzen.

