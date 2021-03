Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 44-jähriger Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts des schweren Raubs und der Körperverletzung in Haft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen wohnsitzlosen 44-jährigen deutschen Staatsangehörigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, auf der Friesenheimer Insel in Mannheim einen schweren Raub in Tateinheit mit einer Körperverletzung begangen zu haben.

Der Tatverdächtige soll am Dienstagabend, 09.03.2021, nachdem er am Morgen nach Verbüßung einer Freiheitsstrafe aus der Haft entlassen worden war, in der Inselstraße in Höhe der Kammerschleuse einen 62-jährigen Mann niedergeschlagen haben, um in den Besitz von dessen Barmittel zu gelangen. Dabei habe er dem Geschädigten mit der Faust in das Gesicht geschlagen, wodurch dieser bewusstlos zu Boden ging und einen Bruch der Nase, eine Fraktur der Augenhöhle sowie weitere Verletzungen erlitt. Die Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Anschließend soll der Tatverdächtige die Geldbörse des Geschädigten mit einem kleinen Bargeldbetrag an sich genommen und danach in Richtung Bonadiesstraße geflüchtet sein.

Nach einem Zeugenaufruf in den regionalen Medien konnten Hinweise erlangt werden, die schließlich zur Identifizierung und Festnahme des 44-Jährigen führten.

Gegen den 44-jährigen Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim durch das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen. Er wurde nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Fachdezernats des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

