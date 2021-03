Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Europaweite Fahndung endet im Bahnhof Leer

45-Jähriger im Gefängnis

Bild-Infos

Download

Leer (Ostfrl.) (ots)

Am Donnerstagmittag wurde im Bahnhof Leer (Ostfrl.) ein 45-Jähriger festgenommen, nach dem europaweit gefahndet wurde. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl zur Auslieferung an Griechenland vor. Er muss dort eine mehrjährige Haftstrafe verbüßen.

Der 45-jährige Bulgare war von einer Streife des Zolls im Bahnhof Leer kontrolliert worden. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien des 45-Jährigen ergab, dass gegen den Mann ein internationaler Haftbefehl vorlag. Zur weiteren Sachbearbeitung wurde der 45-Jährige an die Bundespolizei in Bunde übergeben.

Die griechische Justiz ließ europaweit nach dem Mann suchen, weil der 45-Jährige dort wegen schweren Diebstahls in mehreren Fällen verurteilt wurde. Er muss in Griechenland noch für rund 10 Jahre ins Gefängnis.

Am Freitagmittag wurde dem 45-Jährigen durch einen Richter am Amtsgericht Leer der Haftbefehl verkündet. Der Mann wurde von Bundespolizisten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg hat das weitere Auslieferungsverfahren nach Griechenland übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell