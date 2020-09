Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Fahrzeuge in Kornwestheim verkeilt; Unfallflucht in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Bus und Fahrzeuggespann verkeilen sich auf Brücke

Eine landwirtschaftliche Zugmaschine samt Anhänger und ein Linienbus verkeilten sich am Freitag gegen 07.30 Uhr auf der Pflugfelder Brücke in der Villeneuvestraße in Kornwestheim, da die Fahrbahn für beide letztlich zu eng war. Für den 42-jährigen Bus-Lenker sowie dem 36-jährigen Gespann-Fahrer gab es schlussendlich keine andere Möglichkeit, als durch langsames Vorbeifahren weitere Schäden an den Fahrzeugen in Kauf zu nehmen. Letztlich entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Im Zuge des Unfalls war die Brücke für circa eine Stunde gesperrt. Da aus dem Bus mehrere Scheiben rausgesprungen sind, mussten Bauhofmitarbeiter die Fahrbahn mit einer Kehrmaschine reinigen.

Ludwigsburg-Grünbühl: Unbekannter verursacht Unfall und flüchtet

In der Zeit von Mittwoch 16.00 Uhr bis Donnerstag 18.00 Uhr wurde ein in der Adalbert-Stifter-Straße in Ludwigsburg-Grünbühl am Fahrbahnrand geparkter Fiat von einem unbekannten Fahrzeuglenker mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

