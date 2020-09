POL-LB: Sachbeschädigung in Leonberg; Polizei sucht Zeugen im Bereich Steinenbronn; Verkehrsunfall in Grafenau

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Leonberg-Gebersheim: Unbekannte schlagen Pkw-Scheibe ein

Am Donnerstag wurde zwischen 13.00 Uhr und 22.20 Uhr ein in der Schafstraße in Gebersheim geparkter Mitsubishi von Unbekannten beschädigt. Dabei wurde die hintere linke Seitenscheibe mutmaßlich eingeschlagen. Entwendet wurde aus dem Pkw mutmaßlich nichts. Zeugen, die relevante Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

K 1051 / Steinenbronn: Streitigkeiten im Verkehr führen zu Polizeieinsatz

Zu einem Streit zwischen zwei Pkw-Lenkern kam es am Donnerstag gegen 12.30 Uhr im Bereich der Kreisstraße 1051 und Landstraße 1208 zwischen Schönaich und Waldenbuch. Ein 65-jähriger Audi-Lenker überholte am Kreisverkehr Steinenbronner Str. / K 1057 / K1051 in Richtung Steinenbronn zuerst einen 35-jährigen Mercedes-Lenker und im gleichen Vorgang einen bislang unbekannten Fahrer eines Kühllasters. Dabei soll der 65-Jährige eine durchgezogene Linie überfahren haben. Im Anschluss überholte auch der Mercedes-Fahrer den Kühllaster und anschließend den Audi-Fahrer. Dabei soll der Mercedes-Lenker dem Audi-Lenker eine beleidigende Geste gezeigt haben. Dieser wiederum sei daraufhin dem Mercedes gefolgt. Er sei dicht aufgefahren und habe die Lichthupe gegeben. Letztlich rief der 35-jährige Mercedes-Lenker die Polizei. Der Streit wurde polizeilich aufgenommen, beide Männer müssen nun mit Strafanzeigen rechnen. Darüber hinaus wird der Fahrer des Kühllasters sowie weitere Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0, in Verbindung zu setzen.

Grafenau: Ein Verletzter bei Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Freitag gegen 09.40 Uhr im Lerchenweg in Grafenau. Ein 83-jähriger Volvo-Fahrer fuhr rückwärts aus einem Parkdeck auf die Fahrbahn ein und übersah hierbei vermutlich den auf dem Lerchenweg herannahenden 32-jährigen Renault-Lenker. Es kam zum Zusammenstoß. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Der Renault musste abgeschleppt werden.

