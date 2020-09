Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zeugen nach Körperverletzungsdelikt in Kornwestheim gesucht, Einbruch in Kornwestheim

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Zeugen nach körperlichen Angriff gesucht

Nach Meinungsverschiedenheiten in einer Bar in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim am Freitag gegen 01.45 Uhr wurde ein 33-Jähriger von mehreren bislang unbekannten Personen angegriffen. Dabei wurde er im Bereich vor der Bar von diesen mutmaßlich geschlagen, getreten und an den Haaren gezogen. Der 33-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die näheren Umstände des Vorfalls sind noch unklar. Diesbezüglich werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel. 07154 1313-0 zu melden.

Kornwestheim: Einbruch in Wohnhaus

Ein bislang unbekannter Täter trieb am Dienstag zwischen 19:00 Uhr und Donnerstag 19:00 Uhr in der Lammstraße in Kornwestheim sein Unwesen. Über ein zuvor eingeschlagenes Fenster gelangte der Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses. Nachdem der Einbrecher in dieser Wohnung offenbar nichts Stehlenswertes vorgefunden hatte, begab er sich im Hausflur zu einer weiteren Wohnung im ersten Obergeschoss. Die verschlossene Wohnungstür wurde aufgehebelt und der Unbekannte betrat die Räume, die er anschließend durchsuchte. Ob ihm hierbei etwas Wertvolles in die Hände fiel, ist derzeit nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, in Verbindung zu setzen.

