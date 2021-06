PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Zunächst geflüchtet, dann festgenommen +++ Einbruch in Gastronomie in Kelkheim +++ Fußgängerin, Motorradfahrer und Fahrradfahrerin bei Unfällen verletzt

1. Zunächst geflüchtet, dann festgenommen, Bundesautobahn 66, Kriftel, Montag, 31.05.2021, gegen 16:00 Uhr

(dr)Am gestrigen Montag, den 31. Mai 2021, versuchten sich zwei junge Männer einer Polizeikontrolle zu entziehen. Nachdem ihnen dies kurzzeitig gelungen war, konnten die zwei Flüchtigen, 19 und 22 Jahre alt, in Kriftel von der Polizei festgenommen werden.

Zivilfahnder der Frankfurter Polizei befanden sich gegen 15:55 Uhr auf der Bundesautobahn 66 in Richtung Wiesbaden, als sie beabsichtigten, ein mit zwei Personen besetztes Fahrzeug zu kontrollieren. Mittels Anhaltesignalen und eingeschaltetem Blaulicht zeigten sie dem Fahrer am Ortseingang von Kriftel unmissverständlich an, stehen zu bleiben. Doch statt anzuhalten, flüchteten Fahrer und Beifahrer mit ihrem Fahrzeug, bis sie in Kriftel eine Sackgasse ausbremste. In der Folge stieg der Beifahrer aus und suchte in den Häuserreihen das Weite. An dem noch im Fahrzeug verweilenden Fahrer erging indes die Aufforderung, auszusteigen, was dieser jedoch konsequent ignorierte. Erst mittels einfacher körperlicher Gewalt gelang es den Polizeibeamten, den jungen Mann, einen 22-Jährigen, unter erheblichen Widerstand festzunehmen. Dabei erlitten sowohl der Fahrer als auch die beiden Beamten leichte Verletzungen. Wie sich im Verlauf der nun folgenden Kontrolle herausstellte, dürfte der Grund für das vorausgegangene Fluchtverhalten unter anderem an der bereits entzogenen Fahrerlaubnis gelegen haben, sodass die Beamten bei dem 22-Jährigen den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicherstellten. Da zudem der Verdacht bestand, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war, erfolgte eine Blutentnahme. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Im Rahmen der Fahndung konnte auch der geflüchtete Beifahrer, ein 19-Jähriger, festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel, Bargeld und ein Messer auf. Die Beweismittel stellten sie sicher. Eine im Anschluss richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung führte zu keinen weiteren Drogenfunden. Während der Durchsuchungsmaßnahmen wurde jedoch die Heckscheibe des Zivilwagens eingeschlagen. In diesem Zusammenhang konnten zwei Jugendliche noch in der Nähe festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

2. Bargeld bei Einbruch in Gaststätte gestohlen, Kelkheim (Taunus), Am Reis, Dienstag, 01.06.2021, 03:30 Uhr bis 03:45 Uhr

(jn)In Kelkheim sind Einbrecher in der zurückliegenden Nacht in ein Lokal eingebrochen und haben derzeitigen Erkenntnissen folgend mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet. Zwischen 03:30 Uhr und 03:45 Uhr hebelten die Täter die Eingangstür des Restaurants in der Straße "Am Reis" auf und schauten sich nach Beute um. Obwohl die Täter beim Betreten der Lokalität einen Alarm auslösten, schnappten sich die Unbekannten noch das aufgefundene Bargeld und flüchteten vom Tatort. Während der Tatortaufnahme entdeckten die Polizeibeamten darüber hinaus eine weitere aufgehebelte Tür eines benachbarten Vereinsgebäudes. Ob auch hier etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Der Gesamtschaden, der durch das gewaltsame Vorgehen entstand, wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag beziffert.

Da im zeitlichen Zusammenhang mit der Tat ein verdächtiges Fahrzeug gesehen wurde, geht die Kriminalpolizei in Hofheim ersten Ermittlungsansätzen nach. Weitere Hinweise werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 erbeten.

3. Schadensträchtiger Einbruch in Pkw,

Schwalbach am Taunus, Thüringer Straße, Montag, 31.05.2021, 18:00 Uhr bis Dienstag, 01.06.2021, 07:00 Uhr

(jn)Einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro haben Autoknacker in der Nacht zum Dienstag an einem Mini One in Schwalbach verursacht. Der graue Pkw parkte zwischen Montagabend, 18:00 Uhr und Dienstagmorgen, 07:00 Uhr in der Thüringer Straße, als der oder die bislang unbekannten Täter den Wagen öffneten, das Multi-Media-System ausbauten und mit ihrer Beute unerkannt verschwanden. Zudem wurde auch ein Laptop aus dem Kofferraum des Kfz gestohlen. Derzeit können noch keine Angaben dazu gemacht werden, wie sich die Täter Zugang zum Innenraum des Mini verschafften.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Einbrecher scheitern an Mehrfamilienhaus, Sulzbach (Taunus), Am Schäfergraben, Montag, 31.05.2021, 06:30 Uhr bis 14:00 Uhr

(jn)Unbekannte haben am Montag versucht, in ein Mehrfamilienhaus in Sulzbach einzubrechen und einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Den Angaben der Anzeigenden zufolge, machten sich die Einbrecher am helllichten Tag zwischen 06:30 Uhr und 14:00 Uhr gewaltsam an dem Haupteingang des in der Straße "Am Schäfergraben" gelegenen Wohnhauses zu schaffen und versuchten, die Tür zu öffnen. Da dies nicht gelang, flüchteten der oder die Unbekannten mit leeren Händen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

5. Blutentnahme nach Autofahrt,

Eschborn, Landesstraße 3006, Niederurseler Allee, Montag, 31.05.2021, 11:30 Uhr

(jn)Am Montagvormittag ist ein 24-jähriger Autofahrer aus Frankfurt von der Eschborner Polizei kontrolliert worden, wobei die Beamten drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt haben. Zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr hatten die Polizeibeamten auf der L 3006 im Bereich der Niederurseler Allee eine Verkehrskontrolle eingerichtet und zahlreiche Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Gegen 11:30 Uhr fuhr dann der 24-Jährige am Steuer eines Kastenwagens in die Kontrollstelle. Im Verlauf seiner Überprüfung ergaben sich Hinweise, dass der junge Mann vor seiner Fahrt Betäubungsmittel konsumiert haben könnte, woraufhin er einen Drogenvortest durchführte. Dieser bestätigte den Verdacht und reagierte positiv, weshalb der 24-Jährige zwecks Blutentnahme zur Eschborner Polizeistation verbracht wurde. Das ausstehende Blutergebnis wird nun zeigen, inwiefern er tatsächlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und wie weitreichend die Konsequenzen sein werden.

6. Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Auto im Krankenhaus, Eschborn, Hauptstraße, Hessenallee, Montag, 31.05.2021, 15:30 Uhr

(jn)Eine 31-jährige Eschbornerin ist am Montagnachmittag beim Überqueren der Straße von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Erkenntnissen von der Unfallstelle zufolge befuhr ein 78-jähriger Mann aus Eschborn um 15:30 Uhr die Hauptstraße am Steuer eines Hyundai und beabsichtigte, nach links in die Hessenallee abzubiegen. Dabei erfasste der Mann die 31-Jährige, welche soeben fußläufig die Hessenallee an der Fußgängerampel in gleicher Richtung überquerte. Die Frau stürzte infolge der Kollision zu Boden und musste nach einer Erstbehandlung am Unfallort in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass beide Unfallbeteiligten grün hatten und der 78-Jährige die Geschädigte übersah, da ihn die Sonne blendete. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

7. Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall mit Zweirad - Zwei Personen verletzt, Kelkheim (Taunus), Fischbacher Straße, Montag, 31.05.2021, 21:36 Uhr

(jn)Am Montagabend ereignete sich in Kelkheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein 19 Jahre alter Motorradfahrer aus Glashütten sowie seine ebenfalls 19-jährige Beifahrerin verletzt wurden. Wie die Unfallaufnahme zeigte, befuhr eine 43-jährige Opel-Fahrerin aus Kelkheim um 21:36 Uhr den Berliner Ring in Fahrtrichtung der Fischbacher Straße. Beim Einfahren in die Fischbacher Straße missachtete die 43-Jährige die Vorfahrt des 19-Jährigen, der in Fahrtrichtung Fischbach unterwegs war und es kam zu einem Zusammenstoß der zwei Fahrzeuge. Sowohl der 19-jährige Fahrer als auch seine Beifahrerin mussten in der Folge in Krankenhäusern ärztlich behandelt werden. Der entstandene Gesamtschaden an Auto und Motorrad wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt.

8. Radlerin bei Unfall verletzt,

Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Rosenthalstraße, Dienstag, 01.06.2021, 08:16 Uhr

(jn)Heute Morgen kam es in Bad Soden zu einem Zusammenstoß zwischen einer 55-jährigen Autofahrerin und einer 52-jährigen Rennradfahrerin, bei dem die Jüngere stürzte und in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Um 08:16 Uhr befuhr die 55-jährige Frau aus Bad Soden die Rosenthalstraße und beabsichtigte, nach links in die Königsteiner Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie die 52-Jährige aus Bad Soden, die auf ihrem Rennrad auf dem Gehweg, welcher für Radfahrer freigegeben ist, in Fahrtrichtung Limesspange unterwegs war. Die Radlerin stürzte und musste im weiteren Verlauf auch in einem Krankenhaus untersucht werden. An dem VW der Autofahrerin entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

9. BMW auf Krankenhausparkplatz beschädigt, Bad Soden am Taunus, Kronberger Straße, Sonntag, 30.05.2021, 17:00 Uhr bis Montag, 31.05.2021, 06:00 Uhr

(jn)Auf dem Parkplatz eines Bad Sodener Krankenhauses ist in der Nacht zum Montag ein BMW bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt worden. Der schwarze 3er war am Sonntag um 17:00 Uhr auf dem Gelände in der Kronberger Straße abgestellt worden. Am nächsten Morgen musste der Geschädigte feststellen, dass seine Frontstoßstange erheblich beschädigt war. Die Instandsetzung des allem Anschein nach durch einen Unfall beschädigten Pkw dürfte sich auf etwa 2.500 Euro belaufen. Vom Unfallverursacher fehlt indes jede Spur.

Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 entgegen.

