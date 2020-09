Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen/Essen - Neue Telefonnummern für die Polizeistationen

Aufgrund technischer Umstellungen werden die Polizeistationen Löningen und Essen ab Donnerstag, 10. September 2020, neue Telefonnummern erhalten. Die Polizeistation Löningen ist zukünftig unter der Rufnummer 05432-803840 und die Polizeistation in Essen unter der Rufnummer 05434-12470 erreichbar.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 09. September 2020, kam es um 09.46 Uhr in der Philipp-Reis-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Halen wollte von einem Parkplatz aus auf die Philipp-Reis-Straße auffahren. Hierbei übersah sie einen 35-jährigen Pkw-Fahrer aus Cloppenburg, der die Philipp-Reis-Straße in Richtung Schlehenweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Cloppenburger leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 4500 Euro geschätzt.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 9. September 2020, kam es zwischen 09.30 und 09.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Nikolausdorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Kia Picanto. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des 1500 Euro hohen Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-308) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell