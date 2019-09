Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Frankenhardt: Frontalzusammenstoß beim Abbiegen

Aalen (ots)

Am Donnerstag um kurz vor 15:15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Lenker eines PKW Ford Focus die Landstraße 1064 von Vellberg in Richtung Gründelhardt. In Spaichbühl wollte der Ford-Lenker von der L1064 nach links in Richtung Waldbuch abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden PKW Citroen Berlingo eines 21-Jährigen, welcher seinerseits die L1064 in Richtung Schneckenweiler befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der Ford-Fahrer schwer verletzt. Ein 41-jähriger Beifahrer im Citroen wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen, die anschließend abgeschleppt werden mussten, entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro. Bei dem Unfall waren außer der Polizei noch drei Rettungswägen, ein Notarztwagen sowie die Feuerwehr Frankenhardt mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell