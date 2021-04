Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbruch in Minigolfanlage

Ennepetal (ots)

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in die Minigolfanlage an der Mittelstraße ein. Sie brachen die Tür einer Holzhütte auf und gelangten in das Innere. Bei dem Versuch eine weitere Tür gewaltsam zu öffnen, scheiterten sie.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell